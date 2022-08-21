В четверг, 25 августа, министр обороны Израиля Бени Ганц отправится с официальным политическим визитом в США. Сначала он посетит Флориду, где находится штаб-квартира Центрального командования армии США. Там он проведет серию встреч с высокопоставленными американскими чиновниками. Затем Ганц направится в Вашингтон, где встретится с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, передают «Детали».

Из США Бени Ганц отправится в Японию с официальным визитом.

Канцелярия министра не уточняет, чем вызвана нынешняя необходимость посещения США, но с высокой долей вероятности это связано с завершившимися в Вене переговорами по иранской ядерной программе, на которой европейские дипломаты сделали серьезное предложение Ирану по поводу заключения нового соглашения.

Напомним, что сегодня бывший премьер-министр Нафтали Беннет призвал американскую администрацию не заключать соглашение с Ираном.