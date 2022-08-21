МАГАТЭ отправит свою делегацию на Запорожскую АЭС

Визит делегации Международного агентства по атомной энергии – МАГАТЭ – на Запорожскую АЭС может состоятся в ближайшие дни, заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает Reuters.

По его словам, отправка миссии организации будет зависеть от итогов переговоров по доступу экспертов к станции.

«Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами. Ожидается, что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоится в ближайшие дни, если текущие переговоры увенчаются успехом», - пояснил Гросси.