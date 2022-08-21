Национальные команды Азербайджана по боксу за последние 6 месяцев в разных возрастных группах завоевали 37 медалей. Азербайджанские боксеры завоевали эти награды в 7 соревнованиях. Среди медалей - 15 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых.

11 из 37 медалей азербайджанские боксеры завоевали на чемпионатах и первенствах Европы. В составе азербайджанской сборной на Чемпионате Европы U-22 Ниджат Гусейнов (51 кг), на молодежном первенстве континента Кянан Бабаев (48 кг) и на первенстве Европы среди школьников Субхан Бабаев (44 кг) победили всех соперников и завоевали титул чемпиона. По продемонстрированному результату в двух соревнованиях (U-22 и первенство Европы среди школьников) азербайджанские команды стали четвертыми на континенте, а на первенстве Европы среди молодежи - шестыми.

Наряду с тремя золотыми медалями на первенствах Европы азербайджанские спортсмены завоевали две серебряные и 6 бронзовых наград. Среди поднявшихся на пьедестал почета была и девушка-боксер. Банучичек Насирли (44 кг) впервые в истории Азербайджана завоевал бронзовую награду на соревнованиях среди школьников.

Что касается различных сборных, то за последние шесть месяцев наши спортсмены-подростки завоевали больше медалей. Наша команда, считающаяся будущим азербайджанского бокса, вернулась на Родину с 16 медалями, завоеванными на трех международных турнирах. 12 из них на счету мальчиков. Четыре медали завоевали девочки. Если добавить сюда еще и школьников, которые участвовали в первенстве Европы, то число наград достигает 21 (8-8-5). Пять из этих наград (1-1-3) были завоеваны на европейском первенстве среди школьников.