Экс-дипломат РФ в ООН: У России нет ресурсов, чтобы противостоять Западу

Экс-советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, публично заявивший об уходе с этой должности из-за войны в Украине, в интервью для программы «вТРЕНДde» рассказал о мотивах своего решения и о том, что на самом деле думают сотрудники российских дипмиссий за рубежом о российско-украинской войне.

«Для меня точкой невозврата стало 24 февраля, когда я увидел, что бомбят Киев, Харьков и другие украинские города. Для меня это было просто непостижимо, потому что Харьков, Киев бомбили германские люфтваффе в 1941 году. А тут, оказывается, наша, российская авиация делает то же самое. Честно говоря, я проявил политическую близорукость. Я до самого конца не верил, что наше руководство нападет на Украину. Считал, что здесь все-таки должна быть какая-то политическая подоплека, что все эти маневры, ультиматумы - дипломатическая игра. Где-то там, наверху они что-то придумали и будут это разменивать, например, с американцами или с натовцами на взаимные уступки», - сказал Бондарев.

По его словам, напав на Украину, Россия подписала себе приговор, потому что у нее нет ни ресурсов, ни союзников, чтобы противостоять мощи Запада.

«Даже той помощи, которая оказывается сейчас, - хотя, как мне кажется, она идет далеко не в полную силу, - уже достаточно, чтобы российская армия сильно буксовала и несла большие потери», - заявил экс-советник постпреда России.