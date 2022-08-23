Экс-дипломат РФ в ООН: У России нет ресурсов, чтобы противостоять Западу
Экс-советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, публично заявивший об уходе с этой должности из-за войны в Украине, в интервью для программы «вТРЕНДde» рассказал о мотивах своего решения и о том, что на самом деле думают сотрудники российских дипмиссий за рубежом о российско-украинской войне.
«Для меня точкой невозврата стало 24 февраля, когда я увидел, что бомбят Киев, Харьков и другие украинские города. Для меня это было просто непостижимо, потому что Харьков, Киев бомбили германские люфтваффе в 1941 году. А тут, оказывается, наша, российская авиация делает то же самое. Честно говоря, я проявил политическую близорукость. Я до самого конца не верил, что наше руководство нападет на Украину. Считал, что здесь все-таки должна быть какая-то политическая подоплека, что все эти маневры, ультиматумы - дипломатическая игра. Где-то там, наверху они что-то придумали и будут это разменивать, например, с американцами или с натовцами на взаимные уступки», - сказал Бондарев.
По его словам, напав на Украину, Россия подписала себе приговор, потому что у нее нет ни ресурсов, ни союзников, чтобы противостоять мощи Запада.
«Даже той помощи, которая оказывается сейчас, - хотя, как мне кажется, она идет далеко не в полную силу, - уже достаточно, чтобы российская армия сильно буксовала и несла большие потери», - заявил экс-советник постпреда России.
Он также отметил, что не хотел «уходить тихо».
«Хотел, чтобы люди узнали, что я думаю. Это было для меня принципиально важно, по-человечески. Конечно, я понимал, что мне придется принимать меры и как минимум не возвращаться в Россию, и имел основания опасаться за безопасность своей семьи, состоящей из моей жены и кота. В это время они находились в Москве, и я хотел, чтобы они приехали сюда, ко мне. После того, как они приехали, я и выступил.
Сначала были сообщения типа «Тебя взломали». Когда я сказал, что нет, не взломали, все пропало. Потом, через несколько дней начались странные звонки, но к тому времени уже подключились швейцарские силы безопасности. Они посоветовали не реагировать на это все», - подчеркнул Бондарев.