Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 23 августа 2022, 23:05

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выступил с предложением реформировать Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) с учетом «новых геополитических реалий» и призвал её членов поддержать инициативу РФ. Выступая на саммите секретарей Советов безопасности стран-участниц ШОС, Патрушев заявил, что проект реформ организации будет представлен на обсуждение в ходе предстоящего саммита ШОС, который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

Пока неясно, какие «геополитические реалии» имел в виду Николай Патрушев, и какие именно реформы Россия намерена предложить членам ШОС. В то же время очевидно, что Москва придает особое значение предстоящему саммиту. Достаточно отметить, что за последние несколько дней президент РФ Владимир Путин дважды созванивался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и обсуждал с ним вопросы, связанные с подготовкой к саммиту в Самарканде. В распространенной Кремлем информации говорится, что в разговоре стороны особо отметили «высокий международный авторитет ШОС, а также растущий вклад этой организации в обеспечение региональной стабильности и безопасности». Кроме того, в Ташкенте, как следует из сообщения ТАСС, Николай Патрушев, в числе прочего, призвал страны Центральной Азии воздерживаться от совместных военных учений с США, назвав это «весьма опасным делом». В данном случае секретарь Совбеза России имел в виду начавшиеся 10 августа в Таджикистане американские учения «Региональное сотрудничество-2022», в которых принимают участие воинские подразделения Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии и Пакистана.

«Хотел бы напомнить нашим партнерам, что подобные мероприятия нужны американцам, в первую очередь, для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия, - подчеркнул Николай Патрушев. – Очень надеюсь, что все страны-члены ШОС осознают, какую угрозу для нашей общей безопасности содержат в себе эти американские инициативы». Патрушев также отметил, что Вашингтон не оставляет попыток договориться с государствами, граничащими с Афганистаном, о создании там «временной инфраструктуры» для проведения антитеррористических операций, подчеркнув, что именно в таком ключе Москва рассматривает учения «Региональное сотрудничество-2022». Следует отметить, что после вторжения России в Украину все более заметным становится беспокойство традиционных союзников Кремля в Центральной Азии, которые всерьез опасаются, что следующей целью Москвы может быть кто-то из них. На этом фоне, как и следовало ожидать, представители Пентагона стали все чаще наведываться с визитами в центральноазиатские республики, которые, напомним, являются не только союзниками России, но и членами ОДКБ и ШОС. Неудивительно, что Москва воспринимает активность США в Центральной Азии как прямую угрозу своим геополитическим интересам.

И поскольку в Кремле понимают, что ослабленная и в значительной степени утратившая былой авторитет Организация Договора о коллективной безопасности не может удержать государства Центральной Азии в его военно-политической орбите, Россия решила укрепить влияние на своих союзников посредством более крупной и влиятельной международной организации, в которую входят такие региональные державы, как Индия и Пакистан. Одновременно Москва, которая уже полгода находится под жесточайшими экономическими санкциями коллективного Запада, старается укрепить свои позиции в Азии. В этой связи можно предположить, что исходящая от России инициатива реформ в ШОС, по всей видимости, направлена на более тесное военно-политическое сотрудничество стран этой организации. В настоящее время в ШОС, которая была основана в 2001 году, входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями ШОС являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.