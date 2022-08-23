Премьер-министр Украины: мы готовы провести демилитаризацию Крыма

«Украина готова провести демилитаризацию Крыма, потому что из него совершаются обстрелы, что делает военную инфраструктуру полуострова легитимными целями». Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время второго саммита «Крымской платформы», передает Укринформ.

Он отметил, что сегодня Крым – один из центров, откуда производятся обстрелы украинских городов и совершаются убийства украинцев.

«Такие действия превратили военную инфраструктуру России в Крыму в легитимную военную цель. Поэтому Украина готова провести демилитаризацию Крыма и устранение этих угроз как для нашего государства, так и всей Европы. В то же время мы приветствовали бы добровольный вывод Россией своих войск и военной техники с территории Крыма и других территорий Украины», - сказал Шмыгаль.