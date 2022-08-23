В Харькове вновь взрывы
Во вторник, 23 августа, в Харькове прогремели взрывы, передает Суспільне.
Ранее в области объявили воздушную тревогу. Городские власти пока не давали официальных комментариев по поводу взрывов.
Во вторник, 23 августа, в Харькове прогремели взрывы, передает Суспільне.
Ранее в области объявили воздушную тревогу. Городские власти пока не давали официальных комментариев по поводу взрывов.
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