В Ереване завершился митинг против Пашиняна

В Ереване завершился митинг «Движения независимости», передают армянские СМИ.

Акция была приурочена ко Дню принятия декларации о независимости Армении, который отмечается 23 августа. Руководит митингом экс-глава аппарата Конституционного суда Эдгар Казарян. Митингующие пытались добиться отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Организаторы акции также хотели встретиться с премьер-министром страны Николом Пашиняном, чтобы передать ему требование об отставке, но он не вышел к протестующим.