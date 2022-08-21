Азербайджанские военные поедут на учения в Грузию

В Грузии пройдут многонациональные учения Noble Partner, в которых примут участие более 2 400 военнослужащих из 21 страны, сообщают Новости-Грузия со ссылкой на Минобороны страны.

В учениях примут участие военнослужащие из Грузии, Азербайджана, США, Болгарии, Румынии, Молдовы, Греции, Великобритании, Турции, Словакии, Норвегии, Литвы, Германии, Боснии и Герцеговины, Эстонии, Японии, Литвы, Польши, Украины и Швеции.

Отмечается, что организаторами учений являются Министерство обороны Грузии и Европейское командование американской армии. Точная дата проведения учений пока не называется. Известно, что они пройдут на военной базе Вазиани близ Тбилиси в сентябре.

Мероприятие будет направлено на «повышение готовности и оперативной совместимости» между Грузией, США, региональными партнерами и странами-союзниками, чтобы «обеспечить стабильную и безопасную обстановку в Черноморском регионе». Ежегодные учения Noble Partner пройдут в Грузии уже в шестой раз.