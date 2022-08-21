Германия передаст Украине вооружение на сумму 500 млн евро

Канцлер Германии Олаф Шольц утвердил планы по дополнительной отправке в Украину вооружений и боеприпасов на сумму более 500 млн евро, передает Bloomberg.

В правительстве ФРГ сообщили, что в ближайшие недели Германия намерена отправить в Украину в качестве военной помощи боеприпасы, средства защиты от беспилотников и бронированные ремонтно-эвакуационные машины на общую сумму более 500 млн евро.

В свою очередь, сегодня Олаф Шольц сказал участникам саммита «Крымской платформы», что Германия приступила к реализации нового пакета помощи, в который входят самые современные системы ПВО, ракетные установки, тонны боеприпасов, средства защиты от дронов и бронированные ремонтно-эвакуационные машины.