Российский дипломат: нужно, чтобы Украина одержала победу над Россией

01:02

Экс-советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, публично заявивший об уходе с этой должности из-за войны в Украине, в интервью для программы «вТРЕНДde» заявил, что внешняя политика и дипломатия России переживают «моральное банкротство». «Когда Лавров стал министром, в МИДе все приветствовали это, все восхищались и говорили: наконец-то! Прекрасный министр, прекрасный человек, очень воспитанный, с огромным опытом работы и так далее. О его предшественнике Игоре Иванове говорили – хотя я с ним лично не пересекался - как о человеке, способном на грубые поступки по отношению к окружающим. А Сергей Викторович, напротив, отличался дипломатичностью во всем, и в первое время, когда мы развивали отношения с разными странами, Лавров, по-моему, хорошо справлялся со своей ролью. Потом, когда у нас пошел курс на конфронтацию с Западом, когда мозговые клише времен холодной войны окончательно возобладали в нашем руководстве, внешняя политика пошла такая же», - сказал Бондарев.

По его словам, «любой министр на месте Лаврова делал бы, наверное, то же самое». «Единственное, что можно было бы на его месте сделать, - это просто уйти и сказать: я не согласен с такой политикой. Но, видимо, стремление оставаться в теплом министерском кресле и пользоваться всеми преимуществами этого перевешивают профессионализм. Сейчас мы наблюдаем, что наша внешняя политика, наша дипломатия переживают моральное банкротство. МИД ассоциируется с Лавровым, который периодически несет какую-то ахинею. То есть МИД – это уже не дипломатия, а часть пропагандистского аппарата», - добавил дипломат.