Российский дипломат: нужно, чтобы Украина одержала победу над Россией
Экс-советник постоянного представительства России при ООН в Женеве Борис Бондарев, публично заявивший об уходе с этой должности из-за войны в Украине, в интервью для программы «вТРЕНДde» заявил, что внешняя политика и дипломатия России переживают «моральное банкротство».
«Когда Лавров стал министром, в МИДе все приветствовали это, все восхищались и говорили: наконец-то! Прекрасный министр, прекрасный человек, очень воспитанный, с огромным опытом работы и так далее. О его предшественнике Игоре Иванове говорили – хотя я с ним лично не пересекался - как о человеке, способном на грубые поступки по отношению к окружающим. А Сергей Викторович, напротив, отличался дипломатичностью во всем, и в первое время, когда мы развивали отношения с разными странами, Лавров, по-моему, хорошо справлялся со своей ролью.
Потом, когда у нас пошел курс на конфронтацию с Западом, когда мозговые клише времен холодной войны окончательно возобладали в нашем руководстве, внешняя политика пошла такая же», - сказал Бондарев.
По его словам, «любой министр на месте Лаврова делал бы, наверное, то же самое».
«Единственное, что можно было бы на его месте сделать, - это просто уйти и сказать: я не согласен с такой политикой. Но, видимо, стремление оставаться в теплом министерском кресле и пользоваться всеми преимуществами этого перевешивают профессионализм.
Сейчас мы наблюдаем, что наша внешняя политика, наша дипломатия переживают моральное банкротство. МИД ассоциируется с Лавровым, который периодически несет какую-то ахинею. То есть МИД – это уже не дипломатия, а часть пропагандистского аппарата», - добавил дипломат.
Экс-советник постпреда также отметил, что десятки людей ушли из МИД России после начала войны с Украиной.
«Я не единственный, кто ушел из МИДа после начала войны, я знаю таких людей. Их, наверное, даже десятки. Я хотел, чтобы у меня совесть была, ну, может быть, не полностью чиста, но хотя бы как-то. Я постарался деятельно раскаяться. И сейчас я, в том числе и этим интервью, и какими-то моими статьями, пытаюсь внести свой вклад в общее дело», - заявил Бондарев.
Единственным выходом из ситуации, дипломат видит в победе Украины.
«Нужно, чтобы Украина одержала победу над российской армией, и это должна быть победа, которая всколыхнет российское общество и российские элиты. Потому что пока что мы ничего такого не видим. Все считают, что все идет по плану. Нужен мощный толчок, как это было во время русско-японской войны, например. Для этого нужно, конечно, оказывать Украине всю необходимую поддержку, прежде всего военную», - подытожил дипломат.