Эрдоган пообещал и дальше поддерживать Палестину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Палестинской автономии поддержку. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

«Шаги, предпринятые в наших отношениях с Израилем, никоим образом не уменьшат нашу поддержку палестинского вопроса. Наоборот, наши палестинские братья также заявляют, что эти шаги будут способствовать решению палестинского вопроса и улучшению положения палестинского народа», - сказал Эрдоган в ходе встречи.

В свою очередь, Аббас поблагодарил Анкару за ее «непоколебимую поддержку палестинцев».

«Мы знаем об их поддержке законных прав, свободы и независимости палестинцев. Мы знаем, что Турция и ее институты поддерживают палестинский народ и палестинское государство во всех сферах на международной арене», - сказал он.