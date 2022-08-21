Американские дипломаты останутся в Киеве

По данным телеканала CNN, Госдепартамент не планирует немедленных изменений в дипломатическом присутствии США в Украине, невзирая на опасения, что Россия активизирует обстрелы украинской территории в ближайшие дни.

По словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, хотя в ближайшие дни дипломаты предпримут дополнительные меры предосторожности, пока они не собираются покидать Киев.

В то же время Госдеп призывает американских граждан покинуть территорию Украины.

«Госдепартамент располагает информацией о том, что Россия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни... Посольство США призывает граждан США покинуть Украину немедленно, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно», - сказал представитель Госдепа.