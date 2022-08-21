Эмоциональное выступление Гурбана Гурбанова после поражения в Чехии: «В раздевалке у всех футболистов были слезы…»

«Я доволен своими футболистами, - заявил рулевой «Карабаха» в эфире CBC Sport. – Играли против сложной команды. Все раунды в этой Лиге чемпионов были у нас на уровне раунда плей-офф. Футболисты многое сделали. В первом тайме преимущество было у нас. Во втором тайме у нас были мелкие ошибки, которые соперник использовал. Обнимаю своих игроков. Мы старались как можно лучше представить азербайджанский футбол в Европе. Соперник использовал наши ошибки. Поздравляю их.

О чем я говорил в раздевалке после игры? Много говорил. У всех ребят были слезы на глазах. Они не смогут пока забыть это поражение. Но я рядом с ними, я их друг, я стою за ними и поддержу их.

Лигу Европы я не отличаю от Лиги чемпионов. Там команды, заслуживающие играть в Лиге чемпионов. Будем ждать жеребьевку. Потом оценим группу. Хотим расти и повышать уровень игроков».