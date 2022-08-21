США ответят Ирану уже сегодня

Власти США планируют к среде, 24 августа, представить свой ответ на комментарии Ирана по предложенному Брюсселем проекту соглашения о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, пишет газета The Washington Post.

Американские должностные лица, имена которых не называются, также заявили изданию, что после этого, вероятно, потребуется провести еще один раунд переговоров в Вене для уточнения деталей потенциального соглашения.

При этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга также на условиях анонимности отметил, что, по мнению властей США, «сделка сейчас ближе, чем две недели назад, но исход остается неопределенным, поскольку некоторые пробелы остаются».