Украина не ожидает опасности из Беларуси

«Беларусь втянута в войну против Украины, однако угрозы наземной операции со стороны этой страны пока нет». Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНИАН.

По словам представителя разведки, ВСУ готовы отреагировать, если такая угроза появится.

«Если говорить о ситуации на фронте, то сейчас угрозы наземной операции со стороны Беларуси нет. Если такая угроза будет создаваться, безусловно, Украина будет знать об этом и общество будет проинформировано. Но сценарии отрабатываются разные, Вооруженные Силы готовы к разным сценариям», – сказал он.