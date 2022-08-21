Президент Польши призывает разобрать «Северный поток-2»

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Киев во вторник, 23 августа, призвал Запад изменить свою политику по взаимодействию с Россией и, в частности, разобрать газопровод «Северный поток-2», передает «Украинская правда».

«Нет возвращения к «бизнесу как обычно», когда речь идет об отношениях с Россией. Во времена, когда Россия ведет войну против Украины, это требует изменения политики Запада, которая не просто остановит «Северный поток-2», а избавится от «Северного потока-2», - заявил президент Польши.