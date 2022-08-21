Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушных границ

Южная Корея заявила во вторник, 23 августа, что российские военные самолеты вошли в ее воздушную буферную зону без уведомления, передает AP.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что этот шаг направлен на предотвращение случайных столкновений вдоль зоны идентификации ПВО, но не предоставил больше деталей.

Военные Южной Кореи не подтвердили сообщение российских СМИ о том, что они подняли истребители F-16 в ответ на два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении истребителя Су-30, летевших над водами между Корейским полуостровом и Японией.

Примечательно, что инцидент произошел через день после того, как Южная Корея и Соединенные Штаты начали свои крупнейшие совместные военные учения в ответ на ядерную угрозу Северной Корее.