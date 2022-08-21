Индия наказала военных, случайно обстрелявших Пакистан сверхзвуковой ракетой

Три офицера ВВС Индии, причастных к случайному запуску сверхзвуковой ракеты «БраМос» по территории Пакистана, были уволены из вооруженных сил страны, пишет Telegraph India.

По данным издания, это капитан группы, на вооружении которой находилась ракета, командир звена и командир эскадрильи.

«Следственный суд, созданный для установления фактов дела, в том числе установления ответственности за инцидент, установил, что отклонение от стандартных рабочих процедур (SOP) тремя офицерами привело к случайному пуску ракеты», - говорится в сообщении ВВС страны.

Отметим, что сверхзвуковая крылатая ракета BrahMos без боеголовки была запущена 9 марта и приземлилась в месте под названием Миан Чанну в Пакистане. Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что ракета была случайно выпущена во время планового технического обслуживания и осмотра.