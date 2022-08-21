Белый дом об убийстве Дугиной

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу CNN заявил, что убийство журналистки Дарьи Дугиной является неуместным актом насилия.

«Такого рода насилие неуместно против кого бы то ни было», – высказался Кирби, добавив, что США не располагают информацией о мотивах убийства или виновных, но пристально следят за ситуацией вокруг преступления.

Напомним, что дочь известного философа, националиста и политолога Александра Дугина Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье.