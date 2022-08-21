Федерация дзюдо Азербайджана собирает в Гёйгёле лучших спортсменов из восьми стран

Федерация дзюдо Азербайджана (ACF) организует международный учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Олимпийском спортивном комплексе в Гёйгёле.

В тренировках, которые продлятся с 25 августа по 3 сентября, наряду с основной и молодежной сборными Азербайджана примут участие ведущие дзюдоисты Бельгии, Израиля, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, Узбекистана и Таджикистана.

Среди 120 спортсменов, которые соберутся в Гёйгёле, есть победители и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Для сборных Азербайджана предстоящий сбор – это подготовка к молодежному чемпионату Европы, который пройдет в Праге с 15 по 18 сентября, и взрослому чемпионату мира в Ташкенте (6-12 октября).