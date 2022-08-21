Уполномоченный Путина рассказал о своем бизнесе в Азербайджане

Впервые о том, что «Абрау-Дюрсо» приобрела завод по производству вина в Азербайджане СМИ узнали еще в 2021 году. Однако теперь Борис Титов решил впервые поведать о своих планах на бизнес в Азербайджане.

Завод «АСК Шеки Шараб» был основан на территории Алазанской долины в 2008 году. На момент покупки его производственная мощность составляла 2,6 млн бутылок в год.

Уполномоченный президента России по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмен) Борис Титов обзавелся бизнесом в Азербайджане. Семейная компания Титова «Абрау-Дюрсо» приобрел а винный завод «АСК Шеки Шараб» в Шекинском районе Азербайджана.

«Мы купили завод на тендере. Это была сумма чуть больше 1 млн евро. Кроме того, у нас есть инвестиционные обязательства на 2,3 млн евро, но мы эти обязательства перевыполняем», - сказал Борис Титов.

Винный дом «Абрау-Дюрсо» является основным активом семьи бизнес-омбудсмена Бориса Титова. В 2013 году российские СМИ писали о том, что выручка компании составляет 152 миллиона долларов. Тогда Титову удалось произвести и продать 23,5 миллионов бутылок вина.

Интересна и история о том, как Борис Титов обзавелся столь прибыльным бизнесом. Летом 2004 года по приглашению краснодарского губернатора Александра Ткачева завод «Абрау-Дюрсо» недалеко от Новороссийска посетил президент Владимир Путин. На предприятии, производившем легендарное шампанское, царила разруха.

«Путина сопровождали несколько крупных бизнесменов. В конце визита президент обратился к ним – кто возьмется навести порядок? Согласился Титов», - пересказывает историю Андрей Кобоян, с 2007 года – первый замгендиректора «Абрау-Дюрсо».

Сам Титов эту историю опровергает, утверждая, что это просто красивая легенда.