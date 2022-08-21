Тайна гибели азербайджанца Говасари: «Я не верю, что моего отца убили из-за Украины»

Журналистам RTVI удалось отыскать семью Романа Говасари и узнать новые подробности убийства. Сын убитого военным мужчины не верит, что отец мог затеять спор о политике и тем более об Украине. 51-летний Роман Говасари, по словам его сына, был категорически аполитичным человеком.

Убийство было настолько жестоким и бессмысленным, что о нем написали все российские, украинские и даже западные СМИ.

На прошлой неделе haqqin.az писал о резонансном убийстве уроженца Азербайджана Романа Говасари, работавшего таксистом в России. Мужчина был убит российским военнослужащим в результате спора об Украине.

«Мы дома никогда не обсуждали политику. Отец мог посмотреть телевизор, но исключительно кино и сериалы. Его никогда не интересовали новости», - рассказывает парень.

Роман Говасари переехал из Азербайджана в Ростовскую область после распада СССР. В России он прожил 32 года.

По рассказу Говасари-младшего, его отец был работягой. В основном он занимался строительством, по вечерам мог и таксовать. В августе Говасари-старший отправил семью на море, а сам остался дома – работать. Вечером 14 августа родственники звали Романа на застолье, но он решил выехать в Ростов.

«В час ночи я разговаривал с отцом. Он был у тёти. Он сказал: я уже уехал в город, я покатаюсь немного – и домой. Через полтора часа мне звонит дядя, в шоке, с криками, в слезах, говорит, что отца убили, - так описывает развитие событий сын убитого.

При каких обстоятельствах капитан из Подмосковья напал на 51-летнего водителя, пока не знает даже его семья. По словам Романа-младшего, всё могли бы прояснить записи с камер видеонаблюдения, но ими пока занимается следствие.