В Казани судят скинхедов, которые бросили умирать гражданина Азербайджана

В Казани стартовал громкий судебный процесс по делу банды скинхедов. Ее участники обвиняются в нападениях на выходцев из стран Азии и Африки, Закавказья, Кавказа.

Дело рассматривается в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказался 22-летний казанец, который, по мнению следствия, является участником экстремистского сообщества. В начале 2017 года организатор неонацистского движения вместе с 22-летним обвиняемым и еще парой сообщников вооружились молотком и бейсбольной битой, подкараулили у жилого дома гражданина Азербайджана, подбежали к нему со спины и избили. Когда пострадавший упал на землю, злоумышленники подумали, что он скончался, и сбежали. Позже гражданину Азербайджана оказали медпомощь. Момент нападения на него попал на камеры видеонаблюдения.

Следствие установило, «главарем» казанских неонацистов был Роман Халилов ­– и присяжные, и суд признали его виновным в создании экстремистского сообщества. Во время следствия он рассказал, как стал ненавидеть всех, чей цвет кожи отличался от его собственного.

С января по февраль 2017 года банда совершила череду нападений на выходцев из Афганистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Свои злодейства они снимали на видео, а потом выкладывали в интернет.