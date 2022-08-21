Сергей Марков: «Теракты пришли в российскую элиту. Она не защищена и пребывает в шоке»

«Я думаю, что Дугин очень активно и радикально выступал по поводу «спецоперации». Вторая причина – его огромная известность. Наверное все знают Дугина, кто интересуется политикой. В-третьих, он очень многими считается личным философом Путина, архитектором путинской империалистической политики.

В минувшую субботу, 20 августа, на Можайском шоссе в Москве был взорван автомобиль одного из главных идеологов «русского мира» философа Александра Дугина. За рулем находилась его 30-летняя дочь Дарья, которая погибла на месте.

- Из-за чего возникло такое мнение?

- Он единственный, кто говорит очень сложным философским языком и считается приближенным к силовикам. Нельзя исключать, что кто-то из британских и американских мозговых центров выпустил секретный доклад, где преувеличил роль Дугина. Например, мы про этот доклад не знаем, а западные элиты с ним ознакомлены.

- А такое мнение неверно?

- Имидж Дугина как архитектора путинской империалистической политики прямо противоположен тому, что Дугин в черных списках российского телевидения. Его запрещено показывать за чрезмерный радикализм. Если бы Дугин имел хорошие отношения с Путиным, то, совершенно очевидно, не был бы в этих списках.

На сегодня западные эксперты считают, что теракт против Дугина может привести к кризису лидерства Путина. По их мнению, будет увеличиваться раскол в российских элитах. Те из них, кто связан с бизнесом, которые бы хотели компромисса с Западом, значительно громче будут требовать этому Западу уступить. Радикальная часть, связанная с силовиками, будет требовать эскалации спецоперации, чтобы ответ на убийство Дугиной был более жестким. На Западе считают, что это приведет к расколу. Плюс думают, что население будет более напугано и будет требовать больше жесткости.

- Как может повлиять на проведение спецоперации убийство Дарьи Дугиной?

- Пока неизвестно. Мы видим, что совершенно очевидна эскалация террористических атак. Теракты пришли в российскую элиту.

- Как элита отреагировала на произошедшее?

- Я точно знаю, что вся российская элита шокирована этим убийством, которое произошло рядом с Рублевским шоссе. Оно показало, что элита не защищена и может быть взорвана, ликвидирована вот таким образом. Я уверен, что совещания по вопросам безопасности прошли практически во всех семьях депутатов, министров, глав корпораций. Тех, кто живет в районе Рублевки. Это просто оказало шокирующее воздействие на всех.

- И все же какого ответа элита ждет от государства?

- С одной стороны, вырос запрос на жесткую радикальную позицию. С другой стороны, Россия пока в тупике и не нашла ответа на ограниченную террористическую войну, которую против нее ведут спецслужбы Украины. Если называть вещи своими именами, то США и Великобритания руками своих украинских прокси ведут ограниченную террористическую войну против России: то закидывают военкоматы, то убивают гражданских лиц на освобожденных территориях, то убивают каких-то медийно-известных интеллектуалов. Но как ответить на этот вызов, Россия пока не придумала.

- А власть может начать действовать жестче?

- Путин не может бить по центру Киева и ускорить «спецоперацию», поскольку она идет так, как возможно. Также президент не станет проводить всеобщую мобилизацию, потому что в этом случае произойдет кардинальное изменение внутри страны, кроме того, население не хочет всеобщей мобилизации.