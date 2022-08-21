По приказу Байдена: США ударили по связанным с Ираном объектам в Сирии

Американские ВВС по указанию президента США Джо Байдена нанесли удары по объектам на территории Сирии, которые принадлежат иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"По указанию президента Байдена вооруженные силы США сегодня нанесли точечные удары в провинции Дейр-эз-Зор", - заявило командование в твиттере.

В сообщении говорится, что "целью авиаударов были инфраструктурные объекты, которые используются группировками, связанными с иранским КСИР". Командование заявило, что президент Байден дал указание о нанесении ударов "для защиты американского персонала от атак со стороны проиранских групп".

"США не стремятся к конфликту, однако продолжат принимать необходимые меры для защиты своих граждан", - подчеркивается в сообщении.