Леонид Швец, автор haqqin.az 09:10

Эпизод с гибелью Дарьи Дугиной бессмысленностью причин и мутностью обстоятельств идеально вписывается в характеристики развязанной Россией войны. Дарья была не только не чужда этой войне – она, вслед за отцом, на пару с ним и даже, ввиду молодости и большего публичного таланта, звончее его призывала и благословляла войну. У Александра Дугина нынче должен был быть праздник души: российское руководство, не столько под его влиянием, сколько параллельным курсом резкого отрыва от реальности затеяло большое сражение за перекройку постсоветской карты мира. Только кто же мог предположить, что воплощение мечты геополитика придется оплатить лично и так дорого?

Кто бы сомневался, что за терактом российские власти узреют украинский след и будут всячески раздувать такое наглядное свидетельство злодейской сути «нацистского режима»: убили молодую патриотку! В ФСБ специально подчеркивают, что целью убийц изначально была именно Дарья, а не ее отец. При этом никого не смущает очевидный момент. О существовании Александра Дугина и в России знают совсем немногие, а уж о Дарье Дугиной и подавно. Тем более, что в СМИ она выступала под псевдонимом «Платонова». В Украине, где много лет нет российского телевидения, папу кто-то еще может помнить, как идеолога евразийства, но о том, что у него имеется дочь, все узнали из сообщений о ее смерти. Предпринимать рискованную операцию, чтобы ликвидировать непонятно кого, украинские спецслужбы не стали бы, у них сейчас предостаточно работы с теми врагами, у которых руки по локоть в крови. Публикацией же липового удостоверения, которое якобы свидетельствует о принадлежности Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, к «Азову», ФСБ поставила себя вообще в дурацкое положение. По версии самой Федеральной службы безопасности, исполнительница теракта, которая числится в списках «Азова», смогла беспрепятственно попасть на территорию России из Мариуполя на машине с номерами «Донецкой народной республики». Каким-то образом ей удалось, выходит, пройти фильтрационные процедуры той же ФСБ, которым подвергаются все жители этого города, которые хотят пересечь границу в восточном направлении.