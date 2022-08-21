Почему убили Дарью, а не Захара Прилепина? актуальный комментарий
Эпизод с гибелью Дарьи Дугиной бессмысленностью причин и мутностью обстоятельств идеально вписывается в характеристики развязанной Россией войны.
Дарья была не только не чужда этой войне – она, вслед за отцом, на пару с ним и даже, ввиду молодости и большего публичного таланта, звончее его призывала и благословляла войну. У Александра Дугина нынче должен был быть праздник души: российское руководство, не столько под его влиянием, сколько параллельным курсом резкого отрыва от реальности затеяло большое сражение за перекройку постсоветской карты мира. Только кто же мог предположить, что воплощение мечты геополитика придется оплатить лично и так дорого?
Кто бы сомневался, что за терактом российские власти узреют украинский след и будут всячески раздувать такое наглядное свидетельство злодейской сути «нацистского режима»: убили молодую патриотку!
В ФСБ специально подчеркивают, что целью убийц изначально была именно Дарья, а не ее отец. При этом никого не смущает очевидный момент. О существовании Александра Дугина и в России знают совсем немногие, а уж о Дарье Дугиной и подавно. Тем более, что в СМИ она выступала под псевдонимом «Платонова». В Украине, где много лет нет российского телевидения, папу кто-то еще может помнить, как идеолога евразийства, но о том, что у него имеется дочь, все узнали из сообщений о ее смерти. Предпринимать рискованную операцию, чтобы ликвидировать непонятно кого, украинские спецслужбы не стали бы, у них сейчас предостаточно работы с теми врагами, у которых руки по локоть в крови. Публикацией же липового удостоверения, которое якобы свидетельствует о принадлежности Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве, к «Азову», ФСБ поставила себя вообще в дурацкое положение.
По версии самой Федеральной службы безопасности, исполнительница теракта, которая числится в списках «Азова», смогла беспрепятственно попасть на территорию России из Мариуполя на машине с номерами «Донецкой народной республики». Каким-то образом ей удалось, выходит, пройти фильтрационные процедуры той же ФСБ, которым подвергаются все жители этого города, которые хотят пересечь границу в восточном направлении.
По Москве она уже раскатывала с казахстанскими номерами, но на смену номеров никто не обратил внимание. Вовк чудесным образом удалось снять квартиру в том же доме, где жила Дугина. Но закладывать бомбу под ее машину она направилась вслед за отцом и дочерью Дугиными на фестиваль «Традиция» в Подмосковье.
Кстати, на фестивале был, например, Захар Прилепин, настоящая знаменитость и участник боев на Донбассе, куда более привлекательная цель для потенциальных украинских мстителей. Его машина могла бы с такой же легкостью быть заминирована на парковке, где, как оказалось, уже две недели не работало видеонаблюдение. Но нет, какой Захар, когда есть Дарья?
Взрыв был произведен дистанционно и произошел недалеко от Голицинского пограничного института ФСБ, что опять-таки вызывает вопросы к службе. Ну а то, что Вовк после покушения, по версии самой «конторы», легко покинула Россию через эстонскую границу, в этот раз на украинских номерах, просто размазывает репутацию ФСБ по стенке. Оказывается, автомобиль, который никогда не въезжал в страну, с регистрацией в воюющей Украине, может легко из нее выехать.
Конечно, никто, кроме тех, кто действительно убил Дарью Дугину, не знает, как дело обстояло на самом деле, но версия ФСБ больше напоминает самодонос, саморазоблачение. Интересно, почему там так поспешили со своей версией, ведь расследование ведет Следственный комитет. Не исключено, что его специалисты могли раскопать совсем другие обстоятельства, и ФСБ оказалось проще выставить себя полными идиотами, чем допустить раскрытие настоящей картины.
Очевидно, высшее руководство дало добро на такой ход дела. Путин посмертно наградил Дарью орденом, а участники похорон у гроба поклялись победить в войне, потому что покойница об этом мечтала.
Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своей речи выразился красочно: «Один президент, одна страна, одна победа», чем вызвал ассоциации с нацистским «один народ, один рейх, один фюрер». Впрочем, на похоронах дочери и идейной последовательницы российского салонного фашиста Дугина, который поддерживает постоянные творческие контакты с ультраправыми в Европе и далее по миру везде, это прозвучало органично, несмотря на то что сам преемник Жириновского еврей. Но фашизм эти люди клянутся побеждать в Украине. У Украины получается лучше.