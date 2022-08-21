Представитель Эрдогана: При подписании соглашения Россия должна вернуть Крым Украине

Крым должен будет вновь стать частью украинской территории, если между Россией и Украиной будет подписано соглашение. Так сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телекомпании CNN.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», - заявил Калын, слова которого приводит турецкий телеканал TRT.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам онлайн-саммита «Крымская платформа» в Киеве заявил, что возращение Крыма является критически важным как для региональной, так и глобальной безопасности и стабильности для сохранения территориальной целостности Украины.