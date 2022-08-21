Семья отказалась от Наджафова, и он взорвал гранату

В поселке Пиршаги житель Агдамского района Интизам Наджафов на почве семейного конфликта взорвал гранату по адресу проживания, сообщили в пресс-службе МВД.

Согласно сообщению, Наджафов, узнав, что семья отказалась от него, потребовал встречи с бывшей супругой. Благодаря оперативному вмешательству сотрудников полиции и принятым мерам были обеспечены меры безопасности при обезвреживании и взрыве другой гранаты. Пострадавших нет.

Наджафов задержан. Местные СМИ пишут, что И.Наджафов развелся с супругой еще 12 лет назад.