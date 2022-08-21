Задержан известный российский политик: за «дискредитацию» армии

В Екатеринбурге утром в среду, 24 августа, задержан один из известных региональных политиков в России, бывший мэр этого города Евгений Ройзман. В помещениях его частного музея «Дом Невьянской иконы» и фонда начались обыски, сообщила местному изданию E1.ru помощница Ройзмана Лейла Гусейнова.

Сам Ройзман сообщил тому же изданию, что против него заведено дело по ч.3 ст. 280 УК – публичное распространение "фейков" о российской армии, оно рассматривается в Москве. В Фонде Ройзмана подтвердили российским СМИ информацию об обысках и сообщили, что аналогичные меры проводятся в квартире оппозиционного политика.

По данным Telegram-канала Mash, Ройзмана задержал полицейский спецназ.

Русская служба BBC отмечает, что после ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, выступавшим против российского вторжения в Украину и остававшимся на свободе. Его уже трижды штрафовали по административным делам за "дискредитацию ВС РФ". Ройзман последовательно заявлял о своей антивоенной позиции, в том числе в соцсетях, и говорил, что осознает угрозы, но не намерен уезжать из России. Сейчас Ройзману может грозить до пяти лет лишения свободы.