Отдел информации 10:13

Задумывались ли вы, сколько несортированного мусора собирается в день в доме, районе, городе? Несколько лет назад в ходе одной из тематических пресс-конференций было заявлено, что в среднем каждый житель Баку за год производит около 350 кг бытового мусора. Если умножить эту цифру на постоянно увеличивающееся население Баку, то получится просто невообразимая гора мусора. К чести коммунальщиков столицы они достойно справляются с ее вывозом и утилизацией. Как по признанию многочисленных туристов, так и по результатам различных рейтингов Баку можно отнести к одним из самых чистых городов не только региона, но и Европы. Впрочем, чистота Баку наглядно видна и без всяких рейтингов.

Ключевую роль в этом сыграл совместный проект Исполнительной власти Баку и британской компании Mott MacDonald по сбору, сортировке и перевозке твердых бытовых отходов в Баку. Напомним, что еще в 2019 году по поручению руководства страны мэрия Баку заключила договор с известной британской компанией Mott MacDonald, которая разработала концепцию по сбору, перевозке и управлению твердыми бытовыми отходами в Баку. Основной целью этого проекта является доведение этих работ до уровня столиц и крупных городов передовых европейских стран.

Проект продемонстрировал свою успешность в Наримановском, Низаминском, Насиминском и Ясамальском районах. Несколько дней назад проект охватил территорию Сабаильского района, а с сегодняшнего дня сортировка мусора началась и на территории Хатаинского района. Проект дополнительно охватит свыше 300 тысяч человек. Как сообщили haqqin.az в мэрии города, для успешной реализации этого важного для охраны окружающей среды проекта и дальнейшего повышения качества коммунальных услуг, оказываемых жителям столицы, за счет средств, выделенных главой государства, осуществлена закупка новых транспортных средств и механизмов коммунального назначения, полностью отвечающих современным требованиям для услуг коммунального хозяйства города Баку.