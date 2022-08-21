Норвегия и Великобритания поставят Украине микродроны

Оборонные ведомства Норвегии и Великобритании отправят Украине микродроны и запчасти к ним на $9,26 млн. Заявление об этом опубликовало Министерство обороны Норвегии.

В пакет помощи войдут мини-дроны Black Hornet норвежского производства, запчасти для них, система защиты от дронов Nightfighter от британской SteelRock Technologies. Страны также оплатят обучение для украинских военных и покроют транспортные расходы. Финансировать поставки будут из британского фонда.

«Это пожертвование свидетельствует о том, что мы твердо намерены продолжать поддерживать Украину, но также оно влечет за собой новое направление поддержки со стороны западных стран. До сих пор мы и наши союзники в основном жертвовали из собственных запасов», - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грэм.

Беспилотники смогут использовать для разведки и идентификации целей. Как говорят военные, Black Hornet «прост в эксплуатации и надежен, но его трудно обнаружить».