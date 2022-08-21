Так встретили в Баку президента Токаева фото; видео; обновлено
Состоялась церемония официальной встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Касым-Жомарта Токаева. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Республики Казахстан. Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев обошли строй почетного караула. Токаев поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Казахстана и Азербайджана.
Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 августа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.
Президента Казахстана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.