Азербайджанская делегация была представлена президенту Казахстана, а казахстанская делегация - президенту Азербайджана.

Состоялась церемония официальной встречи президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Казахстана был выстроен почетный караул.

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 24 августа прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул в честь высокого гостя.

Президента Казахстана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.