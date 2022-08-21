Отметим, что акция с флагом России прошла на фоне растущих в Армении протестов против российских миротворцев. Протесты расширились после проведения азербайджанской армией операции «Возмездие».

Накануне несколько сотен жителей вышли на улицы Ханкенди и провели шествие со 100-метровым флагом России. По информации армянских СМИ, «акция была организована жителями города» и является самым крупным пророссийским митингом в Ханкенди.

Тогда в Ханкенди прошли антироссийские митинги, участники которых обвинили российских миротворцев в невыполнении своих задач. Аналогичные митинги прошли и в Ереване с требованием разместить в Карабахе французских миротворцев.

21 августа в Ханкенди прошла еще одна акция, на которой подверглись критике российские миротворцы. Ее организатором выступил лидер одной из местных партий Артур Осипян. Выступая перед сотнями своих сторонников, Осипян заявил, что «действия миротворцев противоречат интересам России».

Вчера лидеры фракций т.н. «парламента» в Ханкенди встретились с командующим российских миротворцев генералом Александром Волковым. В ходе встречи Волков заверил участников, что новая дорога будет иметь такой же статус, как и Лачинский коридор, будучи окруженным 5-километровой зоной безопасности. Командующий миротворцами также отметил, что «будут сделаны выводы из событий начала августа и предприняты дополнительные усилия для обеспечения безопасности».

Учитывая все это, кажется крайне неубедительным то, что за пророссийской акцией с флагом в Ханкенди стояли простые жители.