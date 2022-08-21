Европа скупает российскую нефть перед эмбарго

Европейские компании спешат закупить российскую нефть до того, как будут запрещены ее поставки. Об этом свидетельствуют возросшие объемы отправки нефти из России в Европу, пишет Bloomberg.

5 декабря вступают в силу новые ограничения, запрещающие покупку, импорт и перемещение нефти и некоторых нефтепродуктов из России в Евросоюз. Поэтому многие компании стараются пополнить запасы до этого срока.

На прошлой неделе экспорт российской танкерной нефти достиг максимума с апреля. На протяжении недели в середине августа общий объем экспорта российской нефти вырос с 3,24 до 3,41 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство со ссылкой на данные отслеживания судов.

Сейчас почти 90% российских поставок в Европу отправляют морем. Увеличение экспорта пришлось на средиземноморский и черноморский регионы, а также на Северную Европу.