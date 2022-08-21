Британская разведка о шести месяцах войны в Украине
Разведка Великобритании подвела итоги шести месяцев полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщается в свежей сводке ведомства.
Согласно сообщению, разведчики заявляют, что спустя шесть месяцев стало ясно, что война оказалась дорогостоящей и стратегически вредной для России.
Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. К апрелю российские лидеры поняли, что это не удалось, и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины, пишет разведка.
Наступление в Донбассе продвигается минимально, и Россия ожидает крупной украинской контратаки. В оперативном отношении Россия испытывает нехватку боеприпасов, транспортных средств и личного состава, сообщает разведка Британии.
Также Минобороны Британии отмечает, что во многих частях вооруженных сил РФ, в армии снизился моральный дух и наблюдаются проблемы. По данным разведки, дипломатическая власть РФ уменьшилась, а ее долгосрочные экономические перспективы мрачны.