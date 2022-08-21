Министр обороны Испании: война в Украине будет долгой и жестокой, подобна Второй мировой

Россия может снова попытаться атаковать Киев. Такое заявление сделала министр обороны Испании Маргарита Роблес в ходе своей поездки на авиабазу испанских ВВС в Альбасете, сообщает испанское агентство новостей EFE.

"Театр войны изменился", - сказала министр обороны, имея в виду текущую концентрацию боевых действий на востоке Украины.

"Но спецслужбы всего мира предупреждают, что атаки Путина на Киев или любую другую часть Украины могут возобновиться", - предупредила Роблес.

Она подтвердила, что российское правительство будет без сомнений использовать природный газ в качестве оружия войны, и призвала к солидарности и единству в ЕС.

"Прогноз таков: это будет долгая, тяжелая и жестокая война, подобная войне XX века, такой как Первая мировая или Вторая мировая война", - сказала она. "Война будет трудной, сложной", - подчеркнула министр обороны Испании, признав, что в Европе никак не ожидали такой войны в XXI веке.