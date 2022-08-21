Польша отказалась поставить нефть Германии

Польша отказалась поставить нефть нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ – ред.) в Германии для замены российских поставок по трубопроводу «Дружба». Варшава недовольна тем, что 54% акций завода принадлежат российской компании «Роснефть», пишет Financial Times.

«Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть»… Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», - рассказал сотрудник предприятия.

Если предприятие не найдет альтернативу российским поставкам, ему грозит закрытие. Завод рассматривал возможность поставок через польский порт Гданьск. В нынешней ситуации НПЗ выражает надежду на поставки из Казахстана.