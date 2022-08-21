Президент Латвии призвал разобраться с русскоязычными жителями

Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества, сообщает объединенный новостной портал радио и телевидения республики lsm.lv.

"С начала [войны России против Украины] <...> в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть. Наша задача - разобраться с ней и изолировать ее от остального общества", - сказал он.