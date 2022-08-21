Институт изучения войны: армия Украины бьет по россиянам в Херсонской области

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к северо-востоку и югу от города Бахмут, на северо-западной окраине Донецка и к юго-западу от Донецка. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

По данным Института, на Харьковском направлении украинские силы пытались прорвать российские позиции, что позволяет предположить, что украинские силы продолжают ограниченные наземные атаки, чтобы противостоять удержанию россиянами позиций в северной части Харьковской области.

На юге Украины российские войска добились ограниченных территориальных успехов к востоку от Николаева и на северо-западе Херсонской области, сообщает Институт изучения войны.

Также сообщается, что украинские силы продолжали наносить удары по российским военным объектам и наземным коммуникациям в Херсонской области.

В отчете ISW за 23 августа отмечается, что россияне сами устроили обстрел "администрации" главы "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке. "Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по зданию правительства "ДНР" с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День независимости", - указали военные аналитики.