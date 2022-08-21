Пашинян вконец рассорился с церковью

После 44-дневной войны, когда Католикос всех армян Гарегин II начал публично критиковать власть, связь премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью была безвозвратно разорвана. Об этом пишет газета «Грапарак».

«В этом году он не поздравил Гарегина II с днем рождения, который отмечался 21 августа, тогда как Пашинян три года подряд после прихода к власти «горячо» поздравлял его, подчеркивая «огромное значение и роль» Армянской апостольской церкви в жизни народа, выражая доверие.

Подконтрольным властям СМИ и даже Общественному телевидению Армении дано указание не освещать деятельность Католикоса. Пашинян рассматривает роль государственных институтов исключительно через призму личных интересов», – отмечает издание.