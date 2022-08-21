Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 12:11

Пограничники Узбекистана опровергли сообщения о захвате талибами острова Арал Пайгамбар на реке Амударье. В воскресенье, 21 августа, тревожные новости пришли с узбекско-афганской границы. Ряд зарубежных СМИ сообщил, что 56 жителей афганской провинции Балх переправились на узбекский остров Арал Пайгамбар, чтобы начать сбор солодки. Узбекские пограничники потребовали от афганцев покинуть остров, который располагается напротив Термеза. В ответ афганцы заявили, что остров – территория Афганистана.

Узбекские пограничники открыли огонь на поражение по нарушителям границы. Итог – трое убитых афганцев, еще трое раненых, семеро граждан Афганистана были захвачены в плен. В ответ, как сообщили те же иностранные СМИ, талибы высадили на острове в два этапа десант из примерно 90 боевиков, 43 талиба вечером 21 августа и 46 – утром 22 августа. Узбекская сторона ограничивается облетами острова. Однако в столкновения с талибами не вступает. На настоящий момент «Талибан» сохраняет под своим контролем узбекский остров на Амударье. При проверке этой информации в погранслужбе Узбекистана картина представилась несколько иной. «21 августа 2022 года на территории острова Арал Пайгамбар (Сурхандарьинская область) была замечена группа граждан Афганистана в количестве 24 человек, нарушивших узбекскую государственную границу и причаливших к вышеупомянутому острову на своих лодках. Прибывшему на место пограничному наряду Узбекистана нарушителями было оказано сопротивление. Пограничники открыли огонь на поражение. Все нарушители были задержаны для установления их личности и проведения следственных мероприятий. Остров Арал Пайгамбар находится под полным контролем пограничных войск Узбекистана».

Также в погранслужбе сообщили, что двое нарушителей скончались от полученных при задержании ран от огнестрельного оружия, шестеро задержанных ранены и им оказывается необходимая медицинская помощь. Вчера, 23 августа, уполномоченные представители специальных служб Афганистана и Узбекистана провели переговоры по сложившейся на госгранице ситуации. Они признали, «что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе». Обе стороны подтвердили твердую приверженность миру и разрешению всех имеющихся вопросов на основе учета интересов друг друга и взаимоуважения, подчеркнули в МИД Узбекистана. Словом, серьезного конфликта не произошло, но в Ташкенте и Кабуле считают, что границу между двумя странами надо уточнять. Она проходит по реке Амударье, которая известна своим буйным нравом и раз за разом меняет свое русло: в один год прибрежная линия складывается в пользу Афганистана, в другой – в пользу Узбекистана. То же самое обстоит и с речными островами, которые тоже кочуют, порождая массу недоразумений и неприятных инцидентов.