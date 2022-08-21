Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии

Россия на фоне ситуации в Афганистане повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, а также других сил реагирования на кризисные ситуации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации", - цитируют российские СМИ российского министра.

По словам Шойгу, положение дел в Афганистане, где активизируются международные террористические организации, "остается серьезным вызовом безопасности в Центральной Азии". "В стране на фоне продолжающегося вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность", - указывает министр обороны РФ.

В Кыргызстане расположена объединенная российская военная база. Она включает в себя авиабазу Кант и базу ВМФ России. В Таджикистане находится 201-я российская военная база. Объект расположен в Душанбе, там числится около 7500 военнослужащих.