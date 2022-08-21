Лукашенко пожелал украинцам «мирного неба»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем независимости и заявил, что «сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

Президент Беларуси выразил уверенность в том, что его страна продолжит выступать за развитие дружественных контактов на всех уровнях между Минском и Киевом.

Также Лукашенко пожелал украинскому народу «мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни».