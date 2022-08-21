Токаев наградил Ильхама Алиева орденом «Алтын Кыран» фото
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву орден «Алтын Кыран».
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву орден «Алтын Кыран».
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