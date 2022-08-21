Как сообщает АПА, начался демонтаж постов, установленных на въезде в Лачинский коридор и вдоль дороги со стороны Губадлинского района, контрольно-пропускных пунктов, построек, в которых проживают российские военнослужащие. Российские миротворцы переходят на новый коридор.

Отметим, Азербайджан в короткие сроки сдал в эксплуатацию дорогу, соединяющую Карабах с Арменией в объезд города Лачин. По этой причине до конца августа было дано время для того, чтобы армяне, которые незаконно проживали в городе Лачин, селах Забух и Сус, расположенных вдоль коридора, покинули указанные территории.