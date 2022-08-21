Азербайджанцы и армяне хотят выгодно использовать Сарсанг

Представители сепаратистов Карабаха прокомментировали визит специалистов ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» в Сарсангское водохранилище.

Как отметили представители местной «администрации», такие контакты и визиты происходят регулярно после завершения Второй Карабахской войны и имеют цель решить вопросы, связанные с водоснабжением региона. Последний визит, о котором стало известно накануне, 23 августа, армяне объяснили необходимостью «обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсангского водохранилища».

Отметим, что накануне специалисты из ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» провели осмотр Сарсангского водохранилища, в ходе которого были обсуждены два вопроса – распределение воды и восстановление ее подачи в районы Сарсангского водохранилища, находящиеся на шести орошаемых территориях.