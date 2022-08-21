В Иране в среду стартовали двухдневные учения, в которых военные задействовали более 150 беспилотников различных типов, сообщает агентство Tasnim.

К маневрам привлекли БПЛА из состава сухопутных сил Ирана, ВМС, ВВС и подразделений противовоздушной обороны. В первый день учений разведывательные беспилотники занимались патрулированием, наблюдали за границами страны и идентифицировали ряд целей.

Агентство отмечает, что в зону учений вошла вся территория Ирана - от Персидского и Оманского заливов до северных районов страны. В ходе маневров военные будут проверять эффективность вооружений беспилотников, дальность полета БПЛА и системы их управления.