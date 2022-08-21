Житель Забуха: встану на колени и поцелую землю
«Когда я вернусь в Забух, в первую очередь, встану на колени и поцелую землю. Армяне, поселившиеся в период оккупации незаконно на этих землях, говорят, что мы здесь уже 30 лет. Почему никто не спрашивает, где азербайджанцы, которые жили здесь 80, 100, 110 лет?». Об этом заявил житель Забуха Эльбурус Асадов в интервью пресс-службе Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Вынужденный переселенец, готовящийся вскоре вернуться в родное село, выразил благодарность президенту Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и самоотверженной азербайджанской армии.