В Таджикистане ответили на заявления Патрушева

По словам Махмудзода, какие-либо угрозы в отношениях между Таджикистаном и Россией отсутствуют, пишет Fergananews.

«Хочу сказать господину Патрушеву, что у нас с Российской Федерацией стратегическое сотрудничество, и это сотрудничество остается неизменным. Стратегическим отношениям между Таджикистаном и Россией ничего не угрожает», - сказал Махмудзода.

В ходе своего выступления в Ташкенте, где секретари Советов безопасности стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждали предстоящий саммит, Николай Патрушев заявил об опасности совместных с США учений, так как подобные мероприятия «нужны американцам в первую очередь для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия». Кроме того, Патрушев отметил, что Вашингтон не оставляет попыток договориться с соседями Афганистана о создании там «якобы временной инфраструктуры для антитеррористических операций», и именно в таком ключе Москва рассматривает учения «Региональное сотрудничество-2022». «Очень надеюсь, что все страны-члены ШОС и сейчас осознают, какие чрезвычайно высокие риски для нашей безопасности представляют эти американские инициативы», - заявил Патрушев.

Командно-штабные учения «Региональное сотрудничество-2022» с участием военнослужащих из США, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана и Монголии прошли в Душанбе с 10 по 20 августа. Кроме того, Таджикистан и США провели пятидневный двусторонний компонент полевых учений в учебном центре «Фахрабад».